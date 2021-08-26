Taliban: "Müzik halka açık yerlerde yasaklanacak"
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Taliban: "Müzik halka açık yerlerde yasaklanacak"

Taliban: 'Müzik halka açık yerlerde yasaklanacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, müziğin halka açık yerlerde yasaklanacağını belirterek, "Ancak baskı yapmak yerine insanları bu tür şeyleri yapmamaya ikna etmeyi umuyoruz" dedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, müziğin halka açık yerlerde yasaklanacağını belirterek, "Ancak baskı yapmak yerine insanları bu tür şeyleri yapmamaya ikna etmeyi umuyoruz" dedi.

Afganistan'da 20 yıl süren savaşın ardından yeniden iktidara gelen Taliban, Batı dünyasına olumlu yönde mesajlar vermeye çalışıyor. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD basınına Afganistan'da Taliban yönetiminin uygulayacağı politikaların detaylarını açıkladı. Mücahid, "Geleceği inşa etmek ve geçmişte olanları unutmak istiyoruz" dedi.

Taliban'ın kadınları bir kez daha eve kapatmaya ve tamamen örtünmeye zorlayacağına yönelik endişelerin temelsiz olduğunu ifade eden Mücahid, kadınlara dışarıda erkeklerin eşlik etmesi zorunluluğunun yanlış anlaşıldığını belirterek, bunun 3 gün veya daha uzun seyahatler için geçerli olduğunu söyledi. Mücahid, kadınların okula, ofise, üniversiteye veya hastaneye gittiklerinde erkeklere ihtiyaçları olmayacağını ifade etti.

Daha önce düzenlediği basın toplantısında Afgan vatandaşlarının ülkelerinden ayrılmalarına izin vermeyeceklerini ve Kabil Havalimanı'na geçişlerini engelleyeceklerini ifade eden Mücahid, bu konuda geri adım atarak geçerli seyahat belgesine sahip olanların havalimanına girişlerinin engellenmeyeceğine dair güvence verdi. Mücahid, "Uygun belgeleri bulunmayanların gitmesine izin verilmediğini söyledik. Gitmek istedikleri ülkeler için pasaport ve vizeye ihtiyaçları var. Bunlar olursa hava yoluyla ülkeden ayrılabilirler. Belgeleri geçerliyse daha önce ne yaptıklarını sormayacağız" dedi.

Batı'nın tahliye çabalarından duyduğu hayal kırıklığını belirten Mücahid, "Ülkemize müdahale etmemeli ve burada ihtiyacımız olan doktorları, profesörleri ve diğer insan kaynaklarımızı ülkeden çıkarmamalılar. Bu insanlar ABD'de bulaşıkçı veya aşçı olabilirler. Bu insanlık dışı" diye konuştu.

Müziğin halka açık yerlerde yasaklanacağını vurgulayan Mücahid, "Müzik İslam'da haram. Ama insanları baskı yapmak yerine bu tür şeyleri yapmamaya ikna etmeyi umuyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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