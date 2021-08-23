Taliban karşıtı güçler Pençşir'de üç bölgeyi daha ele geçirdi
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BBC

Taliban karşıtı güçler Pençşir'de üç bölgeyi daha ele geçirdi

Taliban karşıtı güçler Pençşir'de üç bölgeyi daha ele geçirdi
BBC - Haberler | Dünya

Afganistan'ın büyük bir bölümünde kontrolü ele geçiren Taliban'a karşı bir araya gelen yerel birlikler, 'son kale' olarak adlandırılan Pençşir Vadisi'nde üç ilçenin daha kontrolünü ele geçirdi.

Afganistan'ın büyük bir bölümünde kontrolü ele geçiren Taliban, kuzeyde bir bölgede direnişle karşılaştı: Pençşir Vadisi.

Kuzeyde Pençşir Vadisi'ne yakın bir başka bölgede daha yerel milis güçler, Taliban'a karşı savaşarak üç kasabada kontrolü ele geçirdi.

Bölgedeki güçlerin komutanı Ahmed Mesud, Pazar günü yaptığı açıklamada Taliban'la masaya oturarak barış için uzlaşmayı umduğunu; ancak bunun için "Taliban'ın aşırılıkçı uygulamalarından vazgeçmesi" gerektiğini; vazgeçmemesi halinde Afgan ordusunun eski üyelerinin ve milislerin de dahil olduğu kendisine bağlı özel birliklerin savaşmaya hazır olduğunu söyledi:

"Taliban'ın bundan sonra ilerlenecek tek yolun müzakere olduğunu anlaması için çabalıyoruz. Bir savaş çıkmasını istemiyoruz."

Ancak görüşmeler bir sonuca ulaşmayınca Taliban, Pazar günü yüzlerce savaşçısının Pençşir'e doğru yola çıktığını duyurdu.

Taliban'dan yapılan açıklamada, kuzeydeki güçlerin kontrol ettiği bölgeleri "barış içinde teslim etmeyi reddettiği için savaşmak üzere yola çıktıkları" ifade edildi.

Ahmed Mesud, merkezi olmayan ve kapsayıcı bir hükümete açık olduğunu; Taliban tarafından dayatılan her türlü rejimle savaşacağını duyurmuştu. Taliban'ın kontrolü büyük oranda ele geçirdiği son birkaç hafta içinde dağılan Afgan ordusunun bazı askerleri, silahlarıyla birlikte Pençşir'e giderek Mesud'un birliklerine katıldı.

Son kale: Pençşir Vadisi

Pençşir'in uzun bir direniş geçmişi var. Bölgenin efsanevi komutanı Ahmed Şah Mesud, 2001'deki ölümüne dek Sovyet-Afgan savaşında ve daha sonra Taliban'a karşı iç savaşta bölgeyi başarıyla savunmuştu.

Ahmed Mesud, Ahmed Şah Mesud'un oğlu.

Ancak uzmanlar, Pençşir'in topyekün bir Taliban saldırısına karşı duramayacağını düşünüyor.

İsveç'te yaşayan bağımsız araştırmacı Abdul Sayed AFP'ye yaptığı açıklamada "Taliban Penşçir'i her yandan kuşattı ve Mesud'un oğlunun birkaç aydan fazla direnebileceğini sanmıyorum. Şu anda gerçekten güçlü bir desteği yok" diye konuştu.

Taliban karşıtı güçler Pençşir'de üç bölgeyi daha ele geçirdi
BBC
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