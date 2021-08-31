Taliban kapı kapı dolaşıp bu mektubu asıyor: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün

Afganistan'daki kontrolü eline alan Taliban, tüm dünyaya ılımlı mesajlar verse de ülkeden gelen haberler tam tersini gösteriyor. İngiliz medyasındaki iddialara göre Taliban, Afganistan'da yabancı güçlere yardım eden insanların kapılarına "Ya teslim olun ya da ölün" mesajı içeren mektuplar asmaya başladı.

Afganistan'da, mayıstan bu yana saldırılarını arttırarak sürdüren Taliban, 2 hafta önce ülkenin yönetimini ele geçirdi. Bu gelişme sonrasında ülkedeki yabancı güçlerin tahliyesi için 31 Ağustos'a kadar süre verildi. Bu süre dolmadan dün akşam 20 yıldır Afganistan'da bulunan ABD askerleri, tamamen çekildi.

Belirsizliğin ve kaosun hüküm sürdüğü ülkede Taliban ise yeni dönemin sınırlarını belirlemeye başladı. Kadınların belirli şartlar dahilinde eğitim ve iş hayatına devam edebileceklerini açıklayan Taliban yetkilileri, bir yandan da havalimanının işletilmesi için farklı ülkelerle görüşmeler yapıyor.

"YA TESLİM OLUN YA ÖLÜN"

Son dönemde ılımlı mesajlar veren Taliban'ın yeni dönemi merakla beklenirken bölgeden gelen haberlerin bir kısmı endişe yarattı. İngiliz medyasına göre Taliban, son 20 yılda Batılı ülkelerle çalışanların kapılarına bir mektup asıyor. Taliban "Haçlılar için çalışan" olarak tanımladığı bu kişilere mektuplar aracılığı ile "Ya teslim olun ya da ölün" mesajı veriyor. Söz konusu mektupta bu kişilerin Taliban mahkemelerine teslim olmaları emri yer alıyor.

"ÜZERİNDE DAMGALARI VARDI"

Bu mektubu alanlardan birisi olan Camp Bastion'da pistin inşa edilmesine yardım eden 34 yaşındaki altı çocuk babası Naz Daily Mail'e konuştu. İngiltere'ye sığınma başvurusu yapan ancak olumsuz cevap alan Naz, "Mektup resmiydi. Üzerinde Taliban'ın damgası vardı. Naz, 'Mahkemeye gidersem ölüm cezası alacağım. Teslim olmazsam beni infaz edecekler. Bu yüzden saklanıyorum ve kaçmanın bir yolunu arıyorum." dedi.

Eski bir İngiliz askeri tercüman olan başka bir Afgan ise mektupta 'kafirin casusu' olarak nitelendirildiğini belirtti.