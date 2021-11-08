Taliban Kandahar vilayetinde askeri geçit töreni düzenledi - Haberler
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Taliban Kandahar vilayetinde askeri geçit töreni düzenledi

AA / Murteza Khaliqi - Haberler | Güncel

Askeri geçitten genel görüntüler Hummer cip, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri helikopterler Taliban, ABD ordusundan ele geçirdiği teçhizatla Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde askeri geçit töreni düzenledi.

Askeri geçitten genel görüntüler

Hummer cip, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri helikopterler Taliban, ABD ordusundan ele geçirdiği teçhizatla Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde askeri geçit töreni düzenledi.

Taliban Kandahar vilayetinde askeri geçit töreni düzenledi

Taliban Kandahar vilayetinde askeri geçit töreni düzenledi

Taliban Kandahar vilayetinde askeri geçit töreni düzenledi

AA / Murteza Khaliqi - Son Dakika Haberleri
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