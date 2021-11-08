Taliban Kandahar vilayetinde askeri geçit töreni düzenledi
AA / Murteza Khaliqi - Haberler | Güncel
Askeri geçitten genel görüntüler Hummer cip, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri helikopterler Taliban, ABD ordusundan ele geçirdiği teçhizatla Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde askeri geçit töreni düzenledi.
Askeri geçitten genel görüntüler
Hummer cip, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri helikopterler Taliban, ABD ordusundan ele geçirdiği teçhizatla Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde askeri geçit töreni düzenledi.