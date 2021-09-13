Taliban kadın ve erkek öğrencileri perdeyle değil tamamen ayıracak! Farklı sınıflarda ders görecekler - Haberler
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Taliban kadın ve erkek öğrencileri perdeyle değil tamamen ayıracak! Farklı sınıflarda ders görecekler

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Taliban kadın ve erkek öğrencileri perdeyle değil tamamen ayıracak! Farklı sınıflarda ders görecekler

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçirmesi sonrasında üniversitelerde kadın ve erkek öğrencilerin aynı sınıfta aralarına perde çekilerek aldıkları eğitim görüntüleri de tarih oluyor. Taliban'ın açıkladığı hükümette yer alan Yüksek Öğretim Bakanı Abdul Baqi Haqqani kadınların eğitim görmelerine izin verileceğini ama bunun erkeklerle yan yana olmayacağını ve farklı sınıflarda eğitim alacaklarını söyledi. Kızlar ve erkekler için İslam'a uygun yeni bir kıyafet tarzı oluşturulacak.

ABD'nin 20 yıl sonra Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede kontrolü ele alan Taliban kız öğrenciler için yeni kurallar açıkladı. Yüksek Öğretim Bakanı Abdul Baqi Haqqani, kadınların eğitim görmelerine izin verileceğini ama bunun erkeklerle yan yana olmayacağını söyledi. Kızlar ve erkekler için İslam'a uygun yeni bir kıyafet tarzı oluşturulacak.

TALİBAN'DAN ÖNCE YAN YANA EĞİTİM ALIYORLARDI

Kadınların Taliban'ın 1996-2001 yıllarındaki iktidarında okul ve üniversitelere gitmelerine izin verilmemişti. Taliban ülkede iktidarı ele geçirmeden önce kadın ve erkekler yan yana eğitim alabiliyorlardı.

GEREKLİ KAYNAK YOK

Eğitim uzmanları kuralların kadınları eğitimden yoksun bırakacağını belirtiyor çünkü Afganistan'daki üniversitelerde farklı sınıflarda eğitim olması için gerekli kaynak yok.

"PERDE ARKASINDAN ERKEK BİR ÖĞRETMEN DERS VEREBİLİR"

Haqqani ise yeteri kadar kadın öğretmenin olduğunu, sorun çıkması durumunda bir alternatif bulunacağını açıkladı. Haqqani, perde arkasından erkek bir öğretmenin ders verebileceğini ya da teknolojiden yararlanabileceklerini söyledi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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