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Taliban, Kadın Bakanlığı'nı Ahlak Bakanlığı'na çevirdi, kurumda çalışan kadınlar işten çıkarıldı

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya
Taliban, Kadın Bakanlığı'nı Ahlak Bakanlığı'na çevirdi, kurumda çalışan kadınlar işten çıkarıldı

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'dan kadınlar için yeni bir karar daha geldi. Taliban, Kadın Bakanlığı'nı Faziletin Teşviki ve Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı'na çevirdi. Binaya yeni tabela asıldı ve kadınlar işten çıkartıldı. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kabil'de yönetimi ele geçiren Taliban ilk iş olarak hükümeti kurdu. Okullarda karma eğitime son veren Taliban'dan yeni bir karar geldi. Kadın Bakanlığı'nı 'Faziletin Teşviki ve Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı'na çevrildi.

YENİ TABELA TAKILDI

Bakanlık binasındaki tabela sökülüp yerine yeni bakanlığın tabelası asıldı. Sosyal medyada muhabirlerin paylaştığı görüntülere göre kapıya asılan yeni tabelada "Faziletin Teşviki ile Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı" yazısı yer alıyor. Binanın tabelası değişse de Kadın Bakanlığı'nın lağvedildiği henüz resmen ilan edilmiş değil.

KADIN ÇALIŞANLAR İÇERİ ALINMADI

Olay, bakanlığın eski kadın çalışanlarının içeri alınmamasıyla ortaya çıktı. İşten çıkartılıp, "Evinize dönün" talimatı verilen kadınlar birkaç haftadır işlerine gelmek istediklerini ancak bakanlığın kapalı olduğunu söyledi. Eski çalışanlardan biri "Ailemin geçimini sağlayan tek kişi benim. Bakanlık olmasa Afgan kadınlar ne yapacak?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Taliban sözcüleri konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

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Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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