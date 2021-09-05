Taliban, Kabil'de protesto gösterisi düzenleyen kadınlara şiddet uyguladı
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Taliban, Kabil'de protesto gösterisi düzenleyen kadınlara şiddet uyguladı

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Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, Kabil'de bir grup kadının düzenlediği protesto gösterilerinde şiddete başvurdu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınlarındaki köprüye gitmek isteyen kadınlara müdahale eden Taliban militanları, göstericilere biber gazı ve göz yaşartıcı bomba ile saldırdı.

Afganistan yönetimini ele geçirerek uluslararası kamuoyunda bir şok etkisi yaratan Taliban'ın şiddeti bitmek bilmiyor. Kadınlar ile ilgili çelişkili ve tehditkâr açıklamalarıyla gündeme gelen ve ülkedeki kadınlar için büyük bir belirsizlik sebebi olan Taliban dün kadınlara şiddet uyguladı.

ÜST ÜSTE GÖSTERİLER DÜZENLENİYOR

Afganistan'ın önde gelen medya kuruluşlarından Tolo News'te yer alan haber ve görüntülerde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınlarındaki köprüye gitmek isteyen kadınları Taliban militanları engelledi. Tolo News, Taliban'ın göstericilere biber gazı ve göz yaşartıcı bomba ile saldırdığını aktarırken, ülkenin başka bölgelerinde de gösteriler düzenlendiğini yazdı.

ÇALIŞMA HAKKINA SAHİP OLMAYI TALEP EDİYORLAR

Kabil ve Herat'ta benzer gösteriler olduğu belirtilirken, kadınların bu protesto ile hem çalışma hakkına sahip olma hem de hükümette yer alma talebi olduğu vurgulandı. Yönetim şeklini birkaç gün içinde belirleyeceklerini duyuran Taliban daha önce kadınların hükümette yer alabileceğini fakat bakanlık seviyesinde görevlere getirilemeyeceğini açıklamıştı.

BİR ÖNCEKİ DÖNEMDE UYGULANAN YASAKLARDAN KORKUYORLAR

Hem Afganistan'da hem de dünya genelinde kadınlar, ülkedeki kadınların Taliban'ın yönetiminde geçen 1996-2001 yılları arasındaki gibi geriye gitmesinden korkuyor. 1996-2001 yılları arasında kadınların sokağa çıkarken yüzlerini kapamaları, çok sert cezalar almaları ve çalışmamaları çok yaygındı.

"KADINLARIN KAFALARINA SİLAH KABZASIYLA VURUYORLAR"

Tolo News'e konuşan bir eylemci, "25 yıl önce Taliban geldiğinde benim okula gitmemi engelledi. Onların 5 yıllık devrinden sonra 25 yıl çok sıkı çalıştım ve daha iyi bir gelecek için, şu an bunun tekrar yaşanmasını istemiyoruz" dedi. Reuters haber ajansına konuşan Soraya isimli bir diğer kadın ise, "Kadınların kafalarına silah kabzasıyla vuruyorlar" dedi.

Taliban, Kabil'de protesto gösterisi düzenleyen kadınlara şiddet uyguladı
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