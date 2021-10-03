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Taliban: "Kabil'de cami girişine düzenlenen bombalı saldırıda siviller öldü"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Taliban:

Afganistan'da Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'de bir cami önünde patlama meydana geldiğini ve hayatını kaybeden siviller olduğunu açıkladı.

Afganistan'da Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'de bir cami önünde patlama meydana geldiğini ve hayatını kaybeden siviller olduğunu açıkladı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Eidgah Camii'nin önünde Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in annesi için düzenlenen anma töreni sırasında patlama meydana geldi. Mücahid yaptığı açıklamada, patlamada yaralananlar ve ölenler olduğunu söyledi.

Zabihullah Mücahid'in annesi 27 Eylül'de hayatını kaybetmişti. - KABİL

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