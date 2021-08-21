Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Birader, Kabil'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Birader, Kabil'de

Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Birader, Kabil'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Taliban Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader'in hükümeti kurma çalışmaları kapsamında başkent Kabil'e geldiği belirtildi.

Taliban Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader'in hükümeti kurma çalışmaları kapsamında başkent Kabil'e geldiği belirtildi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayan kaos sürüyor. Geçtiğimiz salı günü Katar'ın başkenti Doha'dan Afganistan'ın Kandahar kentine gelen Taliban Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader'in hükümet kurma görüşmelerine katılmak üzere sabah saatlerine başkent Kabil'e geldiği öğrenildi. İsmini vermeyen bir Taliban yetkilisi, "Birader, kapsayıcı bir hükümetin kurulması için liderler ve siyasilerle görüşecek" dedi.

Birader, 1994 yılında Afganistan'da Taliban'ı kuran 4 isimden biri olarak biliniyor. - KABİL

Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Birader, Kabil'de
Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Birader, Kabil'de
Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Birader, Kabil'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uçaktan düşen Afganların görüntülerini dünyaya servis eden gazeteci o anları anlattı
Uçaktan düşen Afganların görüntülerini dünyaya servis eden gazeteci o anları anlattı
Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler için Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük
Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler için Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük
Dehşet verici uçak görüntülerini dünyaya servis eden Afgan gazeteci o anları anlattı
Dehşet verici uçak görüntülerini dünyaya servis eden Afgan gazeteci o anları anlattı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Cimilli İbo Hande Yener Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Lionel Messi Dimitris Pelkas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Birader, Kabil'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 13:53:33. #1.16#

title