Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini yasakladı - Haberler
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Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini yasakladı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Taliban tarafından Kabil Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Muhammed Eşref Ghairat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Herkes için gerçek bir İslami ortam sağlanmadıkça, kadınların üniversitelere ya da çalışmasına izin verilmeyecek. Önce İslam" ifadelerini kullandı. Hatırlanacağı üzere Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesi sonrasında üniversitelerdeki eğitime kadın ve erkek öğrenciler arasına perde çekilerek devam edilmişti.

Afganistan'da Taliban tarafından atanan Kabil Üniversitesi Rektörü, örgütün geçen ay iktidara gelmesinden bu yana Afganistan'da kadın haklarına bir darbe daha indirerek, ''gerçek bir İslami ortam'' sağlanana kadar kadınların çalışmak ya da okumak için üniversiteye dönmeyeceklerini söyledi.

Rektör Muhammed Eşref Ghairat, Twitter mesajında, ''Herkes için gerçek bir İslami ortam sağlanmadıkça, kadınların üniversitelere ya da çalışmasına izin verilmeyecek. Önce İslam'' dedi.

Ghairat, ülkenin önde gelen üniversitelerinden biri olan Kabil Üniversitesi'ne geçen hafta atandı. Ghairat'ın akademide daha önce deneyimi yok, ancak bir dizi Tweet'te Taliban Kültür Komisyonu'nun önemli bir üyesi olduğunu ve El-Hicra Enstitüsü'nü 3 yıl boyunca yönettiğini belirtti.

Kabil Üniversitesi'nin yaklaşık 70 öğretim üyesi, Taliban'ın doktora sahibi Rektör Yardımcısı Muhammed Osman Baburi'yi görevden alması ve yerine Ghairat'ı getirmesinin ardından istifa etmişti. Bu ayın başlarında liseler erkekler için yeniden açıldı, ancak kızlar henüz derslere dönmedi. Taliban liderliğindeki geçici hükümette ise kadın yok.

Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini yasakladı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini yasakladı - Haberler
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