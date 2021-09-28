Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini yasakladı

Afganistan'da Taliban tarafından atanan Kabil Üniversitesi Rektörü, örgütün geçen ay iktidara gelmesinden bu yana Afganistan'da kadın haklarına bir darbe daha indirerek, ''gerçek bir İslami ortam'' sağlanana kadar kadınların çalışmak ya da okumak için üniversiteye dönmeyeceklerini söyledi.

"GERÇEK BİR İSLAMİ ORTAM SAĞLANANA KADAR YASAK"

Rektör Muhammed Eşref Ghairat, Twitter mesajında, ''Herkes için gerçek bir İslami ortam sağlanmadıkça, kadınların üniversitelere ya da çalışmasına izin verilmeyecek. Önce İslam'' dedi.

GEÇEN HAFTA REKTÖRLÜĞE ATANDI

Ghairat, ülkenin önde gelen üniversitelerinden biri olan Kabil Üniversitesi'ne geçen hafta atandı. Ghairat'ın akademide daha önce deneyimi yok, ancak bir dizi Tweet'te Taliban Kültür Komisyonu'nun önemli bir üyesi olduğunu ve El-Hicra Enstitüsü'nü 3 yıl boyunca yönettiğini belirtti.

70 ÖĞRETİM ÜYESİ İSTİFA ETTİ

Kabil Üniversitesi'nin yaklaşık 70 öğretim üyesi, Taliban'ın doktora sahibi Rektör Yardımcısı Muhammed Osman Baburi'yi görevden alması ve yerine Ghairat'ı getirmesinin ardından istifa etmişti. Bu ayın başlarında liseler erkekler için yeniden açıldı, ancak kızlar henüz derslere dönmedi. Taliban liderliğindeki geçici hükümette ise kadın yok.

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