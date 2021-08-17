Taliban'ın kontrolü ele aldığı Kabil sokakları görüntülendi
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Taliban'ın kontrolü ele aldığı Kabil sokakları görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ayetullah Yusuf - Haberler | Güncel

- Taliban'ın kontrolü ele aldığı Kabil sokakları görüntülendi Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü Taliban'ın ele geçirmesinin ardından başkent sokakları görüntülendi.

- Taliban'ın kontrolü ele aldığı Kabil sokakları görüntülendi

KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü Taliban'ın ele geçirmesinin ardından başkent sokakları görüntülendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başkentte hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen birçok Afgan, ülkeden ayrılmak için Kabil Havaalanı'na akın ederken, ülkede kalan Afganlar ise dükkanlarını açarak gündelik hayatlarına devam ediyor. Taliban üyelerinin ise, sokaklarda ellerinde silahlar ve sırtlarında roket atarlar ile gezdiği, başkent sokaklarında çatışma ve yıkım olmadığı görüldü.

Taliban'dan, eski Afganistan hükümet yetkililerine genel af

Taliban yetkilileri tarafından dün yapılan açıklamada, eski Afgan hükümet yetkilileri için genel af ilan edildiği belirtilmiş, eski yetkililerin görevlerine geri dönmesi yönünde çağrıda bulunulmuştu. Taliban, "Herkes için genel af ilan edildi. Bu nedenle rutin hayatınıza tam bir güvenle devam edebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Kabil'de Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi üzerine Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise ülkeyi terk etmiş, Batılı ülkeler vatandaşlarını ve diplomatik personelini Afganistan'dan tahliye etmeye başlamıştı. Ayrıca Kabil Üniversitesi ve Eğitim Bakanlığı binasının kontrolünü ele geçiren Taliban, kadınların okuma ve çalışma fırsatına sahip olacağını duyurmuş, fakat Kabil'deki çoğu okul ve üniversite pazartesi günü kapalı kalmıştı. Bunlara ek olarak Taliban güçleri, Afganistan'ın eski hükümet yetkililerinden ve kolluk kuvvetlerinden intikam alma planlarının olmadığını da ifade etmişti.

Taliban'ın kontrolü ele aldığı Kabil sokakları görüntülendi
Taliban'ın kontrolü ele aldığı Kabil sokakları görüntülendi
Taliban'ın kontrolü ele aldığı Kabil sokakları görüntülendi
Taliban'ın kontrolü ele aldığı Kabil sokakları görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayetullah Yusuf

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