Taliban'ın Kabile girmesi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin
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Taliban'ın Kabile girmesi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Politika

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Taliban'ın başkent Kabil'e girmesi ve konu binalarını ele geçirmesi sonrası sosyal medya hesabından hükümete çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, "İktidara sesleniyorum, hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin" dedi.

ABD'nin asker çekmeye başlamasının ardından Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi başkent Kabil'e kadar uzandı. Taliban'ın bu sabah başkent Kabil'i kuşatmasından saatler sonra, Devlet Başkanı Eşref Gani ülkeyi terk ederek Tacikistan'a kaçtı. Saatlerdir Kabil dışında bekleyen Taliban güçlerinin ise 'yağmayı engelleme' gerekçesiyle kente girmeye başladı. Afganistan'daki bu gelişmelerin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete Afganistan'daki güvenlik güçlerini geri çekmesi için çağrı yaptı.

"MEHMETÇİK SADECE MİLLETİMİZE HİZMET EDER"

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkalarının arkasına bakmadan kaçtığı yere, askerimizi kurban etmeyeceğiz. O gayrı resmi masalarda verilen şahsi sözlerin kıymeti harbiyesi yoktur. İktidara sesleniyorum, hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin. Mehmetçik sadece milletimizin çıkarlarına hizmet eder! Ayrıca halkımıza sesleniyorum; yeni döneme giriyoruz. Göç riskini gören Batı, Erdoğan ile masaya oturmaya çalışacaktır. Hatta Erdoğan'ın seçim kazanması için bolca dua edecektir. Buna izin vermeyeceğiz. Pazarlık öncesi halktan onay alınması şarttır. Gelsin sandığa, alsın onayını." ifadesini kullandı.

Taliban'ın Kabile girmesi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Taliban'ın Kabile girmesi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin - Haberler
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