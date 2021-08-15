Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan dikkat çeken çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor

ABD'nin çekilmesi sonrasında Taliban, bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'in de kontrolünü ele geçirirken, Rusya'dan yaşanan gelişmelerle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'daki durumun ABD'nin ülke üzerinde yaptığı deneyin sonucu olduğunu belirterek "Dünya, Washington'un tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor" ifadelerini kullandı.