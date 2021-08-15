Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan dikkat çeken çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor
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Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan dikkat çeken çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor

Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan dikkat çeken çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor
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ABD'nin çekilmesi sonrasında Taliban, bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'in de kontrolünü ele geçirirken, Rusya'dan yaşanan gelişmelerle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'daki durumun ABD'nin ülke üzerinde yaptığı deneyin sonucu olduğunu belirterek "Dünya, Washington'un tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ABD, AFGANİSTAN ÜZERİNDE DENEY YAPIYOR"

Ülkede oluşan durumun "şaşırtıcı" ve "gerçek" olduğunu kaydeden Zaharova, ABD'nin Afganistan üzerinde deney yaptığını ifade etti.

"DÜNYA, TARİHİ DENEYİN SONUCUNU DEHŞETLE İZLİYOR"

Zaharova, "Afganistan'da ABD'nin düşünce sürecinin sonucu olan iki gücün yüzleşmesi devam ediyor. Dünya, Washington'un tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor" değerlendirmesinde bulundu.

YÖNETİM TALİBAN'A DEVREDİLİYOR

Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban, bu sabah saatlerinde başkent Kabil'e girdi. Bu haber sonrası peş peşe açıklamalar gelirken Afganistan İçişleri Bakanlığı, yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.

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