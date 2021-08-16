Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsüyle sundu

Afganistan'da kısa sürede hızla ilerledikten sonra Kabil'i de ele geçiren Taliban, etkisini artırıyor. CNN Uluslararası Baş Muhabiri Clarissa Ward de Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu.

Dünyanın dört gözle takip ettiği Afganistan'da Taliban etkisini giderek hissettiriyor. Kadınlara yönelik baskıların artması beklenen ülkede yayın yapan CNN'in muhabiriClarissa Ward de Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu.

"AFGANİSTAN'DA HAYAT TUHAF"

Taliban kontrolündeki Afganistan'da hayatı "Tamamen tuhaf" şeklinde nitelendiren Ward, 6 milyon insanın yaşadığı Kabil'in birkaç saat içinde alındığını söyledi.

AMERİKAN SİLAHI TAŞIYORLAR

CNN muhabiri, ABD Elçiliği binasının önünde toplanan Taliban üyelerinin yanından yaptığı yayında, bazılarının Amerikan silahı taşıdığını ve "adaleti sağlamak istediklerini, kimsenin endişe etmemesi gerektiğini" söylediğini belirtti.