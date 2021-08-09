Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi ABD'nin planlarını değiştirmedi! Ülkeden geri çekilme süreci aynen devam edecek

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Taliban'ın Afganistan'da ele geçirdiği kent sayısı 5'e yükselirken, ABD'nin bu ilerleyiş karşısında nasıl bir adım atacağı merak konusu olmuştu. Taliban'ın ilerleyişi ABD'nin ülkeden çekilmesiyle oldukça hızlı bir şekilde devam ederken, New York Times'ta yer alan bir habere göre Beyaz Saray, geri çekilme planını belirlendiği şekilde sürdürecek. ABD'nin Taliban'a karşı sınırlı hava saldırılarını sürdüreceği ancak bunun dışında daha kapsamlı bir adım atmayacağı öğrenildi.

ABD'nin en saygın gazetelerinden New York Times'ta yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre Beyaz Saray, Afganistan planını revize etmeyi düşünmüyor.

NASIL BİR ADIM ATACAĞI MERAK KONUSUYDU

Taliban'ın ülkedeki hızlı ilerleyişi karşısında nasıl bir adım atacağı merak edilen Washington yönetiminin geri çekilme planına sadık kalacağını kaydeden yetkililer, Kunduz kentindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yetkililer Taliban'a yönelik sadece sınırlı hava saldırılarının düzenlendiğini, ancak bunun ötesinde daha kapsamlı bir adım atılmasının beklenmediğini ifade etti.

Gazeteye konuşan bir yetkili, Afganistan'da 650 civarında Amerikan askerinin kaldığını ve geri çekilme planının belirlendiği şekilde sürdüğünü belirtti.

TALİBAN'IN İLERLEYİŞİ ARTTI

Afgan hükümet güçlerinin Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, kuzeydoğudaki Tahar vilayetinin merkezi Talukan kentinin de örgütün eline geçmesiyle 5'e yükselmişti.

Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80'den fazlasını kontrol ettiğini öne sürüyor. Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD'nin askeri faaliyetleri, ay sonunda bitecek.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda, son bir ayda binden fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE, KABİL HAVALİMANINI İŞLETMEYE TALİP

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada, "Şartlar oluşursa Afgan kardeşlerimizin güvenliği, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması, Afgan kardeşlerimize destek olması için havaalanını işletmeye talibiz" ifadelerini kullanmıştı.