Taliban'ın Afganistan'da geçici hükümet kurmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Taliban'ın Afganistan'da tam kontrolü ele geçirdikten sonra geçici bir hükümet kurmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi. Erdoğan, "Az önce biliyorsunuz buna kalıcı demek zor ama geçici bir Kabine açıklandı. Bu Kabine nereye kadar devam eder bilemeyiz. Bize düşen bu süreci dikkatle takip etmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban'ın Afganistan'da kurduğu yeni hükümetle ilgili ilk değerlendirmeyi yaptı.

"TEMENNİM AFGANİSTAN HALKI İÇİN HAYIRLI OLMASI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az önce biliyorsunuz buna kalıcı demek zor ama geçici bir Kabine açıklandı. Bu Kabine nereye kadar devam eder bilemeyiz. Bize düşen bu süreci dikkatle takip etmektir. Temennim tüm Afganistan halkı için hayırlı olması" ifadelerini kullandı.

KABİL HAVALİMANI'NIN İŞLETİLMESİ

Katar'la birlikte Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusuna da değinen Erdoğan, "Biz şu an itibariyle Katar havalimanın işletilmesiyle ilgili işin başından itibaren olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk. Fakat geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan yok. Biz olumlu yaklaşımımızı koruyoruz. Gerçekten bizim prensiplerimize olumlu bir süreç devam edecek olursa biz de olumlu bir yaklaşım ortaya koyarız" diye konuştu.