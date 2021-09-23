Taliban, gelecek yıl yeni anayasa taslağı hazırlamak için komisyon kurmayı planlıyor - Haberler
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Taliban, gelecek yıl yeni anayasa taslağı hazırlamak için komisyon kurmayı planlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Taliban, gelecek yıl yeni anayasa taslağı hazırlamak için komisyon kurmayı planlıyor

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid basına verdiği demeçte, Taliban'ın yeni bir anayasa hazırlamak için gelecek yıl komisyon kurmayı planladığını aktardı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid basına verdiği demeçte, Taliban'ın yeni bir anayasa hazırlamak için gelecek yıl komisyon kurmayı planladığını aktardı.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından kurulan geçici hükümetin yeni anayasa için çalışmalara başlayacağı aktarıldı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid basına verdiği demeçte, Taliban'ın yeni bir anayasa hazırlamak için gelecek yıl komisyon kurmayı planladığını belirterek, "Yeni anayasa yapım süreci birkaç ay içinde başlayacak. Hükümetimizin ülkemizden bilim adamları, hukukçular ve uzmanlar tarafından oluşturulacak bir anayasaya sahip olması için çalışıyoruz" dedi.

Yeni bir anayasa hazırlama sürecinin ne zaman başlayacağına değinen Mücahid, "Büyük ihtimalle bu çalışma gelecek yıl başlayacak ve komisyon emirliğimiz tarafından atanacak" ifadelerini kullandı.

-İHA-

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