Taliban'dan kadın sağlık çalışanlarına "işe dönün" çağrısı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'da Sağlık Bakanlığına bağlı kadın sağlık çalışanlarının görevlerine dönmeye çağırıldığını duyurdu.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'da Sağlık Bakanlığına bağlı kadın sağlık çalışanlarının görevlerine dönmeye çağırıldığını duyurdu.

Afganistan'dan Taliban'dan kadın sağlık çalışanlarına "işe dönün" çağrısı geldi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığına bağlı kadın sağlık çalışanlarının görevlerine devam etmeye çağırıldığını açıkladı.

Zabihullah paylaşımında, "Sağlık Bakanlığı, illerdeki ve başkentteki tüm kadın çalışanları görevlerine devam etmeleri konusunda bilgilendiriyor" ifadelerini kullanarak Taliban yönetiminin kadınların çalışmalarına yönelik bir sorunu olmadığını vurguladı.

Mücahid daha önce yaptığı açıklamada, Taliban'ın ülkedeki kontrolü geçirmesinin ardından kadınların "şimdilik" güvenlik gerekçesiyle evde kalmaları gerektiğini belirtmiş, bu durumun "geçici" olduğunu vurgulamıştı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı