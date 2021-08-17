Taliban'dan kaçmak için uçağın tekerine asılan Afgan'ın çırpınışları böyle kaydedildi
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Taliban'dan kaçmak için uçağın tekerine asılan Afgan'ın çırpınışları böyle kaydedildi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele almasından sonra halk ülkeden kaçmak için her yolu deniyor. İki gündür havaalanından havalanacak uçakların peşinden koşan insanların görüntüleri izleyenleri dehşete düşürürken, ortaya çıkan son video tüyler ürpertti. Havalanan uçağın tekerine asılan bir Afgan'ın son çırpınışları, uçağın içindeki biri tarafından anbean görüntülendi.

Afganistan'da Taliban devri tekrar başladı. Cumhurbaşkanı ülkeden kaçtı, Afganistan'ı terk etmek isteyen insanlar ise havaalanında piste girerek kargo uçaklarının kanatlarına tutundu.

UÇAKTA YOLCULARDAN BİRİ ÇEKTİ

Afganların görüntüleri dünyanın gündemine otururken son çıkan bir video tüyler ürpetti. ABD'ye ait bir kargo uçağının tekerlerine tutunarak kaçmak isteyen bir Afgan feci şekilde can verdi. O anlar ise uçağın içerisindeki biri tarafından anbean kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde uçağın tekerine tutunan Afgan'ın son anları yer aldı.

2 KİŞİ HAVALANAN UÇAKTAN DÜŞEREK CAN VERMİŞTİ

Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye etmek için havalimanından kalkan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan iki Afgan da önceki gün uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten düşmüştü.

KATAR'A YÖNLENDİRİLDİ

Ayrıca iniş takımlarına tutunan diğer Afganlara ait cansız beden parçalarının da iniş takımlarında bulunduğu öne sürüldü. Uçağın mürettebatı, uçağın tekerlek bölmesinin içinde asılı kalan cesetlerin iniş takımlarında arızaya neden olduğunu ifade etti. Arıza nedeniyle uçağın acil iniş için Katar'a yönlendirildiği bildirildi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'ndaki tahliyeler sırasında 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Taliban'dan kaçmak için uçağın tekerine asılan Afgan'ın çırpınışları böyle kaydedildi
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