Taliban'dan kaçan yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için birbirini ezdi
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Taliban'dan kaçan yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için birbirini ezdi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Afganistan'da Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmaya çalışanlar uçaklara akın ediyor. Ülkeden gelen son görüntülerde havalimanını dolduran yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için birbirini ezdi.

ABD önderliğindeki batı güçlerinin Afganistan'dan ayrılma sürecinin başlamasıyla birlikte ülkede etkisini artıran Taliban dün gece Kabil'e girdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçiren Taliban'ın devriyeleri şehirde dolaşmaya başladı.

HAVALİMANINA AKIN

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı. Taliban'a muhalif Afganistanlılar ise ülkeden ayrılmak için Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'na akın etti.

Taliban'dan kaçan yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için birbirini ezdi

BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Ülkeden son gelen görüntüler ise dehşet verici… Havalimanını dolduran yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için birbirini ezdi. Uçağa giden merdiveni hıncahınç dolduran ve tehlike oluşturan Afganların, kaçmak için verdiği mücadele anbean kameraya yansıdı.

Taliban'dan kaçan yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için birbirini ezdi

ÜLKENİN ADI DEĞİŞİYOR

Taliban sözcüsü yeni bir Afganistan rejiminin kurulacağını ve Taliban'ın izole bir şekilde yaşamayacağını söyleyerek, "Barışçıl uluslararası ilişkiler" istediğini dile getirdi. Yapılan açıklamada Afganistan'ın adının değiştirileceği ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yeni ismin "Afganistan İslami Emirliği" olarak duyurulacağı belirtildi.

"KİMSEYE ZARAR VERMEK İSTEMİYORUZ"

Öte yandan ülkede yaşananların ardından Taliban'dan arka arkaya açıklamalar geldi. Taliban yetkilileri, "İstediğimiz şeye ulaştık, ülkemizin özgürlüğü ve halkımızın bağımsızlığı. Kimsenin bizim topraklarımızı hedef almasına izin vermeyeceğiz ve kimseye zarar vermek istemiyoruz" dedi.

Taliban'dan kaçan yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için birbirini ezdi
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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