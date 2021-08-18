Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler
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Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler

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Afganistan'ı ele geçirdikten sonra ılımlı mesajlar veren Taliban zulmünün aslında bitmediği, ortaya çıkan son görüntülerle bir kez daha teyit edildi. Kabil'de çekildiği öğrenilen fotoğraflarda, hırsızlıkla suçlanan bir adamın siyah katranla kaplandıktan sonra meydana sergilendiği görülüyor.

Başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin çekilmesi sonrasında ilerleyişini sürdüren Taliban, Afganistan'a hakim oldu. Cumhurbaşkanı Gani ülkeden kaçtı, sivil halk ise Taliban'dan kaçmak için ölümü bile göze alarak havalimanından kalkan uçakların peşinden koşturdu. Hatta burada yaşana izdihamda 17 kişi yaralandı, 7 kişi ise hayatını kaybetti.

SİYAH KATRANLA CEZALANDIRDILAR

Ülkeden kaçışlar sürerken; Afganistan'a hakim olan Taliban zulmü, ortaya çıkan son görüntülerle birlikte bir kez daha gözler önüne serildi. Yayınlanan fotoğraflarda, hırsızlıkla suçlanan bir adamın yüzünün siyah katranla kaplandığı görüldü. Elleri arkadan bağlanan adamın araba çaldığı öne sürülürken, kamyona bağlanan şüphelinin yüzünün tamamen simsiyah olduğu görüntülere yansıdı. Şahsın meydandaki kalabalığa sergilendiği öğrenildi.

AYNISINI DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLAR

Geçtiğimiz günlerde de Afganistan'ın önde gelen gazetecilerinden Bilal Sarwary'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ve videolar gündem olmuştu. Taliban'ın hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişiye sokak ortasında uyguladığı şiddet büyük tepki çekmişti.

Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler
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