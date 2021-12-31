Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir talimat daha: Vitrinlerdeki cansız kadın mankenlerin kafasını kopartın - Haberler
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Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir talimat daha: Vitrinlerdeki cansız kadın mankenlerin kafasını kopartın

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Ağustos ayında Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren Taliban yasaklarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kadınların yalnız başına seyahat etmelerini yasaklayan Taliban, bu kez de ülkedeki mağazaların vitrinlerinde yer alan cansız mankenlerin başlarının sergilenmesine yasak getirdi. Yeni kararla birlikte mağaza vitrinlerindeki cansız kadın mankenlerinin başları örtülmek zorunda olacak ya da baş kısmı mankenlerden ayrılacak.

Taliban hükümetine bağlı İyiliği Emretme ve Kötülükten Men Etme Bakanlığı'nca getirilen yeni talimatlar kapsamında, mağaza vitrinlerinde cansız kadın manken başlarının sergilenmesi yasaklandı.

Yeni kararla birlikte mağaza vitrinlerindeki cansız kadın mankenlerinin başları örtülmek zorunda olacak, ya da baş kısmı mankenlerden ayrılacak. Kadınların sosyal ve kamusal yaşamdan tecrit edilmesi yönünde bir yeni adım olarak yorumlanan bu yasak, cansız mankenler üzerinde kadın simasının görülmesinin 'şeriata uygun olmaması' şeklinde gerekçelendirildi.

Taliban'ın kadınlara yönelik getirdiği yasaklar, başta başkent Kabil olmak üzere çok sayıda büyük kentte protestolara neden oldu. Yüzlerce kadının cinsiyet ayrımcılığına karşı sokağa çıktığı gösterilere şiddetle müdahale ederek göstericilere ateş açtı. Ağustos ayında Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden sonra ilk fark edilen değişikliklerden biri, başkentteki mağazaların reklam afişlerinden kadın yüzlerinin silinmesi yada karalanması olmuştu.

Kadın cansız manken başlarına getirilen yasak, taksi sürücülerine kadınları erkek bir refakatçileri olmadan 70 kilometreden uzağa götürmelerine yönelik yasaktan hemen sonra geldi. Taliban hükümetinin kontrolünde olan devlet kanallarında kadınlarla birlikte yayın yapılmasına da yasak getirilmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (4)
Qwert:Ülke genelinde elektirikleri iptal ederseniz şeriat kendiliğinden gelir. herkes mum ışığında oturuyormuş, acaip romantik olur :))) Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
ferhat atmaca:siz olayı çok yanlış anlamışsınız. insanoğlu günah işleyecekse her şekilde işler. günahı köşe bucak saklayınca kimse düzelmiyor. bu yolun sonu son değil. bakın bu kadar erkek edi vici voke için kadın bulamazsa size yönelir. benden söylemesi. Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
Mete HAN:İslam'da kadın saçı görülmesi haram değil mi? Cevap Yaz 14 7 Yayından Kaldır
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