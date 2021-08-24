Son dakika haberleri | Taliban: "Beraber yaşayalım, bizim için savaş bitti""31 Ağustos tarihinin uzatılmasını kabul etmeyeceğiz"
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Son dakika haberleri | Taliban: "Beraber yaşayalım, bizim için savaş bitti""31 Ağustos tarihinin uzatılmasını kabul etmeyeceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: - Taliban: "Beraber yaşayalım, bizim için savaş bitti" "31 Ağustos tarihinin uzatılmasını kabul etmeyeceğiz" Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'ye Afganları ülkeden gitmeye teşvik etmeme çağrısı yaparak, "Beraber yaşayalım, bizim için savaş bitti" dedi.

- Taliban: "Beraber yaşayalım, bizim için savaş bitti"

"31 Ağustos tarihinin uzatılmasını kabul etmeyeceğiz"

KABİL - Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'ye Afganları ülkeden gitmeye teşvik etmeme çağrısı yaparak, "Beraber yaşayalım, bizim için savaş bitti" dedi. Kaos ortamı nedeniyle Afganistan vatandaşlarının Kabil Havalimanı'na gitmelerine artık izin vermediklerini belirten Mücahid, yabancı güçlerin Afganistan'ı terk etmesi için verilen son tarih olan 31 Ağustos'un uzatılmasını kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Afganistan'da ABD'nin çekilmesiyle birlikte Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganların ülkeden tahliyesi sürüyor. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid düzenlediği basın toplantısında, Afganistan vatandaşlarının kaos ortamı nedeniyle artık Kabil Havalimanı'na gitmesine izin verilmediğini ifade etti. Havalimanındakilerin evlerine dönmesi gerektiğini ve güvenliklerinin garanti altına alınacağını belirten Mücahid, ABD'nin Afganları ülkeden ayrılmaları için teşvik etmemesini istedi. Mücahid, "Beraber yaşayalım. Bizim için savaş bitti" dedi. Mücahid ayrıca, Afgan medya kuruluşlarının yanı sıra hastaneler, okullar, üniversite ve yerel yönetimlerin yeniden çalışmaya başladığını kaydetti. Kadınların işe gitmelerinin kalıcı olarak engellenmeyeceğini söyleyen Mücahid, "Şu anda herhangi bir kötü muameleyi önlemek onların yararına" diyerek kadınların işten atılmadıklarını ve maaşlarının ödeneceğini savundu. Mücahid, kadın hükümet çalışanlarının, güvenlik durumu nedeniyle şimdilik evde kalması gerektiğini söyledi. Yabancı büyükelçiliklerin güvenliklerinin sağlandığını ifade eden Mücahid, ülkelere büyükelçilikleri kapatmama ve işleri durdurmama çağrısında bulunarak, "Onlara güvenlik garantisi verdik" dedi. Taliban'ın giremediği Panjshir vilayetindeki durumu hakkında gelen bir soruyu da yanıtlayan Mücahid, vilayetteki durumu diyalog yoluyla çözmeye çalıştıklarını belirtti.

"31 Ağustos tarihinin uzatılacağını düşünmüyorum"

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'den tahliyeler için verilen son tarih olan 31 Ağustos'un uzatılmasını kabul etmeyeceklerini ve Taliban'ın tüm yabancı uyrukluların bu tarihe kadar tahliye edilmesini istediğini vurguladı. Mücahid, tahliyelerin 31 Ağustos'tan önce bitmesi için yeterli zamanın olduğunu savundu.

Son dakika haberleri | Taliban: 'Beraber yaşayalım, bizim için savaş bitti''31 Ağustos tarihinin uzatılmasını kabul etmeyeceğiz'
Son dakika haberleri | Taliban: 'Beraber yaşayalım, bizim için savaş bitti''31 Ağustos tarihinin uzatılmasını kabul etmeyeceğiz'
Son dakika haberleri | Taliban: 'Beraber yaşayalım, bizim için savaş bitti''31 Ağustos tarihinin uzatılmasını kabul etmeyeceğiz'
Son dakika haberleri | Taliban: 'Beraber yaşayalım, bizim için savaş bitti''31 Ağustos tarihinin uzatılmasını kabul etmeyeceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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