Taliban, ABD'ye ait askeri uçakların kanatlarını salıncağa çevirdi - Haberler
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Taliban, ABD'ye ait askeri uçakların kanatlarını salıncağa çevirdi

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Taliban'ın ABD'ye ait askeri uçakların kanatlarını salıncak olarak kullandıkları anlara dair bir video geldi. Bakanlık sözcüsü videoyu, "İmparatorluklar ve savaş makineleri mezarlığı. Taliban onların uçaklarını salıncak ve oyuncaklara çevirdi" ifadeleriyle paylaştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao, Twitter hesabından ABD'ye ait askeri uçakların kanatlarını salıncak olarak kullanan Taliban güçlerini gösteren bir video yayımlayarak, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle alay etti. Daily Mail'in haberine göre, Zhao söz konusu videoyu paylaşırken, "İmparatorluklar ve savaş makineleri mezarlığı. Taliban onların uçaklarını salıncak ve oyuncaklara çevirdi" ifadelerini kullandı.

Taliban, ABD'ye ait askeri uçakların kanatlarını salıncağa çevirdi

DOSTÇA İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORLAR

Afganistan ile 76 kilometrelik bir sınır paylaşan Çin, Kabil'in kontrolünü ele geçirdiğinden beri Taliban ile dostça ilişkiler kurma isteğini dile getirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın bir diğer Sözcüsü Hua Chunying ise, Pekin'in Afgan halkının kendi kaderini tayin etme hakkına saygı duyduğu belirterek, Taliban'ın da Çin ile iyi ilişkiler geliştirme yönündeki umudunu birkaç kez dile getirdiğini vurguladı.

ABD İÇİN "SORUMSUZ" DEDİLER

Çinli yetkililer, ABD'nin Afganistan'dan çekilme şeklini aceleci ve sorumsuzca bir adım olarak nitelendirdi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın yeniden inşasında Çin'in kendilerine yardım edeceğini söylemiş, Mücahid, Çin ile ilişkileri konusunda, "Pekin, ülkeyi yeniden inşa etmede bize yardım edecek. Bizim ana partnerimiz olacak. Ülkemize yatırım yapma ve yeniden inşa konusunda hazır olması sebebiyle Çin, bizim için temel ve olağanüstü bir fırsatı temsil ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

ANTİK İPEK YOLU YENİDEN CANLANACAK

Çin'in' Kuşak Yol' adı altında bir girişimi olduğunu ve bu girişimi önemsediklerini dile getiren Mücahid, "Söz konusu proje, antik İpek Yolu'nu yeniden canlandıracak. Ayrıca, Çinliler sayesinde yeniden işletilebilecek bakır madenlerimiz var. Son bir not olarak, Çin, bizim dünya pazarlarına açılışımızı temsil ediyor." yorumunu yapmıştı.

Taliban, ABD'ye ait askeri uçakların kanatlarını salıncağa çevirdi
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Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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Yorumlar (1)
tövbekar 34:abd nin tahti sallanmaya basladi yakinda cöker insallah
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Haber: Taliban, ABD'ye ait askeri uçakların kanatlarını salıncağa çevirdi - Haberler
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