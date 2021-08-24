Taliban, ABD'den kalan silahları satılmak üzere Pakistan'a nakletmeye başladı
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Taliban, ABD'den kalan silahları satılmak üzere Pakistan'a nakletmeye başladı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Afganistan'dan çekilen ABD ordusunun geride bıraktığı teçhizatların akıbeti merak edilirken servis edilen görüntüler Taliban'ın planını ifşa etti. Yönetimle birlikte ABD ordusuna ait silahlara da el koyan Taliban'ın fazla teçhizatları, satılmak üzere Pakistan'a naklettiği öğrenildi.

Yaklaşık on gün önce Afganistan'daki kontrolü ele geçiren Taliban, tüm dünyanın dikkatini o bölgeye çevirdi. Özellikle yıllardır orada bulunan ABD ordusunun çekilme süreci ve ABD askerlerinin teçhizatının akıbeti merak ediliyordu.

ABD'nin eğittiği ve teçhizat sağladığı Afgan güvenlik güçlerinin çekilmesiyle Taliban'ın milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdiği düşünülüyordu. Taliban'ın bu silahlar ile ne yapacağı günlerdir tartışılıyor, konu ile ilgili pek çok senaryo üzerinde duruluyordu.

PAKİSTAN'A SATILIYOR

Afganistan'dan gelen son görüntüler ile Taliban'ın planı ortaya çıktı. Servis edilen karelerde, ABD zırhlısının satılmak üzere Pakistan'a nakledildiği yer alıyor. Uzmanlar Taliban'ın maddi kaynak yaratmak için bu adımı attığının altını çizerken, bu hamlenin pek çok terör örgütünün ABD silahlarına erişim sağlaması anlamına gelebileceği konusunda da uyarıyor.

Taliban, ABD'den kalan silahları satılmak üzere Pakistan'a nakletmeye başladı

"O KADAR ÇOK SİLAHLARI VAR Kİ İHRAÇ EDİYORLAR"

Konu ile ilgili The Mirror gazetesine açıklamalarda bulunan adı açıklanmayan bir kaynak "Taliban'ın artık kaçan Afgan ordusundan arta kalan ve Amerikalılar tarafından kendilerine bağışlanan o kadar çok silahı var ki, şimdi onları ihraç ediyorlar." dedi.

Taliban, ABD'den kalan silahları satılmak üzere Pakistan'a nakletmeye başladı

TALİBAN'IN ELİNDEKİ SİLAHLAR

Amerikan basınında yer alan haberlere göre 4 yıl önce ABD, Afgan kuvvetlerine 208 uçak ve 4,700 Humvee de dahil olmak üzere 75.000 araç verdi, bunların çoğu şu anda Taliban'ın elinde bulunuyor. Taliban'ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı da bulunuyor.

Uzmanlar, gelişmiş hava araçlarının eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtirken, Taliban'ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekiyor.

Taliban, ABD'den kalan silahları satılmak üzere Pakistan'a nakletmeye başladı
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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