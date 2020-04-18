Taliban 20 Afgan esiri daha serbest bıraktı Taliban, barış süreci kapsamında esir tuttuğu 20 Afganistan hükümeti personelini daha serbest bıraktığını açıkladı.

Taliban, barış süreci kapsamında esir tuttuğu 20 Afganistan hükümeti personelini daha serbest bıraktığını açıkladı.

Taliban tarafından yapılan açıklamada, barış süreci kapsamında esir tutulan ikinci Afgan grup serbest bırakıldı. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, Perşembe günü Lahman vilayetinde 20 Afgan asker ve polisin Uluslararası Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini söyledi.

Afganistan hükümetinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Taliban'ın açıklamasının doğrulanması durumunda barış süreci kapsamında serbest bırakılan Afgan esirlerin sayısı 40'a yükselmiş olacak. Taliban 12 Nisan'da Kandahar'da 20 Afgan esiri daha serbest bıraktığını açıklamıştı. Afganistan hükümeti ise 8 Nisandan bu yana toplam 300 Taliban mahkumunu serbest bıraktı.

Taliban Afganistan hükümetinin serbest bıraktığı mahkumların, daha önce kendileri tarafından sunulan 5 bin kişilik listede yer almadığını açıkladı.

ABD ile Taliban arasındaki 29 Şubat'ta imzalanan anlaşmaya göre Afganistan 5 bin Taliban mahkumunu, Taliban ise bin Afgan esiri serbest bırakacak.

(İHA)

Kaynak: İHA