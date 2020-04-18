Taliban 20 Afgan esiri daha serbest bıraktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Taliban 20 Afgan esiri daha serbest bıraktı - Haberler
Afganistan, Güncel

Taliban 20 Afgan esiri daha serbest bıraktı

Taliban, barış süreci kapsamında esir tuttuğu 20 Afganistan hükümeti personelini daha serbest bıraktığını açıkladı.

18.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:51
Taliban 20 Afgan esiri daha serbest bıraktı

Taliban, barış süreci kapsamında esir tuttuğu 20 Afganistan hükümeti personelini daha serbest bıraktığını açıkladı.

Taliban tarafından yapılan açıklamada, barış süreci kapsamında esir tutulan ikinci Afgan grup serbest bırakıldı. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, Perşembe günü Lahman vilayetinde 20 Afgan asker ve polisin Uluslararası Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini söyledi.

Afganistan hükümetinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Taliban'ın açıklamasının doğrulanması durumunda barış süreci kapsamında serbest bırakılan Afgan esirlerin sayısı 40'a yükselmiş olacak. Taliban 12 Nisan'da Kandahar'da 20 Afgan esiri daha serbest bıraktığını açıklamıştı. Afganistan hükümeti ise 8 Nisandan bu yana toplam 300 Taliban mahkumunu serbest bıraktı.

Taliban Afganistan hükümetinin serbest bıraktığı mahkumların, daha önce kendileri tarafından sunulan 5 bin kişilik listede yer almadığını açıkladı.

ABD ile Taliban arasındaki 29 Şubat'ta imzalanan anlaşmaya göre Afganistan 5 bin Taliban mahkumunu, Taliban ise bin Afgan esiri serbest bırakacak.

(İHA)

Taliban 20 Afgan esiri daha serbest bıraktı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Haberler
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Survivor'da Nisa, tüm Türkiye'nin önünde Sercan'ı reddetti Haberler
Survivor'da Nisa, tüm Türkiye'nin önünde Sercan'ı reddetti
Vatandaşlar evlerinde kalınca İstanbul'da bu görüntü ortaya çıktı Haberler
Vatandaşlar evlerinde kalınca İstanbul'da bu görüntü ortaya çıktı
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp Haberler
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu
Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı
Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü
FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü
FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor
Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor
Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu
Kasasında sebze meyve taşır gibi otomobil taşıyan pikap sürücüsü, görenleri şaşkına çevirdi
Kasasında sebze meyve taşır gibi otomobil taşıyan pikap sürücüsü, görenleri şaşkına çevirdi
Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki görüntülere açıklık getirdi: Konvoy değil, mesaisi biten memurların araçları
Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki görüntülere açıklık getirdi: Konvoy değil, mesaisi biten memurların araçları
NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla birlikte oldum
NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla...
Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı
Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı
Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor
Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i...
Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti
Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı
Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı
Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten deneniyor
Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten...
Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak
Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Özlem Zengin Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İlaç Nisan Manken Lenfoma
Şu an buradasınız: Taliban 20 Afgan esiri daha serbest bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 11:59:42. #1.14#
title