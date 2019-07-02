Talha'ya o göz ameliyatı yapıldı

İZMİR'de, doğumsal katarakt nedeniyle görme engelli olarak dünyaya gelen ve görebilmek için hayırseverlerden yardım isteyen 11 yaşındaki Talha Koktaş, tedavisini üstlenen özel göz hastanesinde ameliyat edildi. Sağ gözü hiç görmeyen Talha'nın, yapılan ameliyat sayesinde sol gözünün ise yüzde 80'lik bir görüşe kavuşması bekleniyor.

İzmir'de doğumsal katarakt teşhisi konulan ve 11 yıldır görme engeli nedeni ile mücadele veren Talha Koptaş'ın iki kez ameliyat olmasına karşın sağ gözü hiç görmezken, sol gözü ise yüzde 20 görüyor. Ailesinin ameliyat masraflarını karşılayamaması ve doktorların riskli bulması nedeniyle ameliyat olamayan Talha'ya İzmir'deki özel bir göz hastanesi yardım eli uzattı. Göz hastanesinin yönetim kurulu başkanı Op. Dr. Mehmet Söyler, Talha'yı muayene edip, onun görmesini sağlayacak ameliyatı yapacağına söz verdi. Bugün gerçekleşen ameliyata girmeden önce annesi ile birlikte hastaneye gelen Talha, heyecanla ameliyat saatini bekledi. Üçüncü kez ameliyat olacak Talha'nın annesi Şükran Koptaş, "Geleceğe dair umutluyuz. Çünkü doktorumuz Talha'nın elinden tuttu. Gittiğimiz diğer doktorlar çok riskli olduğu için Talha'yı ameliyat edememişti. Mehmet hocamız müjdeyi bize verdi. Çok mutluyuz" dedi.

Talha'nın görmesini sağlayacak ameliyatı üstlenen Op. Dr. Mehmet Söyler, küçük çocuğun son muayenesini yaptıktan sonra, "Talha'nın sağ gözü görmüyor sadece sol gözü görüyor. Onda da azalmış bir görme söz konuşu. Gözün içerisinde aşağı doğru kaymış olan merceği tekrar yerine yerleştirip, merceğin arkasındaki dokunun temizliğini sağlayacağız. Daha iyi görmesini sağlamak istiyoruz, Talha'nın da istediği bu. Hedefimiz ameliyattan sonra Talha'yı yüzde 80 görüşe sahip hale getirmek. Umarım başarılı oluruz, Talha da göz sağlığına kavuşur. Zor bir ameliyat, umarım muvaffak oluruz. Tek gözünün görmesi nedeniyle zor bir cerrahi" dedi.

Talha ise büyüyünce doktor olmak istediğini ifade ederek, görmeye başladıktan sonra tuttuğu takım olan Fenerbahçe'nin maçını izlemek istediğini söyledi.

AMELİYAT 45 DAKİKA SÜRDÜ

Daha sonra Talha, Op. Dr. Mehmet Söyler tarafından ameliyata alındı. Talha'nın ameliyatı 45 dakika sürdü. Başarılı geçtiği belirtilen ameliyat sonrasında gayet sağlıklı olduğu bildirilen Talha'nın bu gece taburcu edileceği bildirildi. Yarın ilk kontrolü yapılacak olan Talha'nın 3 gün sonra yüzde 85-90 civarında sağlıklı bir şekilde görmesi bekleniyor. Talha tamamen iyileştikten sonra ise, eğitim görmekte olduğu Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu'ndan ayrılarak ağabeyinin okulu olan Mustafa Çukur Ortaokulu'nda eğitimine devam edecek.



Kaynak: DHA

- İzmir