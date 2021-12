Tales of Arise sistem gereksinimleri neler? Tales of Arise kaç GB?

300 yıllık zulüm. Esrarengiz bir maske. Unutulmuş acı ve hatıralar. Blazing Sword'u kuşan ve gizemli, dokunulmaz bir kızla beraber baskıcı zalimlerle savaş. Yeni nesil grafiklerle tasarlanmış karakterlerle beraber bir özgürlük hikâyesine şahit olun. Peki Tales of Arise'in Sistem Gereksinimleri neler? Tales of Arise kaç GB? Tales of Arise fiyatı, işte detaylar…

TALES OF ARISE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Tales of Arise Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit Only)

İşlemci: Intel Core i5-2300 or AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 760 or Radeon HD 7950

DirectX: Sürüm 11

Tales of Arise Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit Only)

İşlemci: Intel Core i5-4590 or AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 970 or Radeon R9 390

DirectX: Sürüm 11

Tales of Arise Kaç GB?

Tales of Arise'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 45 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Tales of Arise Fiyatı

Tales of Arise'ın Steam, Xbox ve PlayStation fiyatı 299,00 TL'dir

