Tales of Arise sistem gereksinimleri neler? Tales of Arise kaç GB?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Bandai Namco'nun geliştirdiği aksiyon RPG oyunu Tales of Arise sistem gereksinimleri neler? Tales of Arise kaç GB? Detaylar haberimizde…
300 yıllık zulüm. Esrarengiz bir maske. Unutulmuş acı ve hatıralar. Blazing Sword'u kuşan ve gizemli, dokunulmaz bir kızla beraber baskıcı zalimlerle savaş. Yeni nesil grafiklerle tasarlanmış karakterlerle beraber bir özgürlük hikâyesine şahit olun. Peki Tales of Arise'in Sistem Gereksinimleri neler? Tales of Arise kaç GB? Tales of Arise fiyatı, işte detaylar…
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- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit Only)
- İşlemci: Intel Core i5-2300 or AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 760 or Radeon HD 7950
- DirectX: Sürüm 11
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit Only)
- İşlemci: Intel Core i5-4590 or AMD FX-8350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 970 or Radeon R9 390
- DirectX: Sürüm 11
Tales of Arise'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 45 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Tales of Arise'ın Steam, Xbox ve PlayStation fiyatı 299,00 TL'dir
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