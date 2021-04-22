Tales of Arise Eylül ayında çıkışını gerçekleştirecek
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Tales of Arise Eylül ayında çıkışını gerçekleştirecek

Tales of Arise Eylül ayında çıkışını gerçekleştirecek
Haberler.com - Haberler | Gamegar

Bandai Namco, yaptığı açıklamayla Tales of Arise'nin çıkış tarihini duyuruldu.

PlayStation 5 ve Xbox Series özellikleri kullanıcılara yeni açıldı. Oyun yeni nesil konsollarda 60FPS performansı özelliğine ve 4K görsel efektine elverişli olmuş olacak olan Tales of Arise'nin çıkış tarihi duyuruldu.

TALES OF ARISE ÇIKIŞ TARİHİ DUYURULDU

9 Eylül'de Japonya'da ve 10 Eylül'de Batı'da olmak üzere PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC (Steam) için çıkışını gerçekleştirmiş olacak.

TALES OF ARISE TANITIM YAZISI

300 yıl boyunca Rena, Dahna gezegenini kaynaklarını sömürerek ve insanların onurlarını ve özgürlüklerini yok ederek yönetti. Hikayemiz farklı dünyalarda doğan, kaderlerini değiştirip yeni bir gelecek yaratmak isteyen iki insanla başlıyor. Yeni karakterler, güncelleştirilmiş dövüş sistemi ve klasik Tales of oynanış mekanikleriyle dünyaca ünlü Tales of serisinin sıradaki bölümü Tales of Arise'ı deneyimleyin.

Sonraki bölüm

Tales of serisinin Unreal Engine 4 tarafından güçlendirilmiş nefes kesici HD grafiklerle hayat bulan bir sonrakini bölümünü deneyimleyin.

Dinamik aksiyon RPG

Güncelleştirilmiş savaş sistemiyle klasik Tales of oynanışını koruyan dinamik Aksiyon RPG!

Zengin hikaye

Canlı bir dünyaya ve yeni karakterlere sahip zengin hikaye

Nefes kesici animasyon

Ufotable tarafından oluşturulan yüksek kaliteli animasyon

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