Talas'ta 'mobil berber ve kuaför hizmeti' başladı
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Talas'ta 'mobil berber ve kuaför hizmeti' başladı

Talas'ta 'mobil berber ve kuaför hizmeti' başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi, kırsal mahallelerde hayata geçirdiği mobil berber uygulamasıyla ücretsiz berber ve kuaför hizmeti vermeye başladı.

Talas Belediyesi, kırsal mahallelerde hayata geçirdiği mobil berber uygulamasıyla ücretsiz berber ve kuaför hizmeti vermeye başladı.

Pandemi tedbirlerinin en üst düzeyde dikkate alındığı uygulamada başta hasta, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar olmak üzere talepte bulunan mahalle sakinlerinin saç tıraşları yapılıyor.

Cebir Mahallesi'nden başlayan uygulama vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı.

VATANDAŞLAR VE MUHTARDAN BAŞKAN YALÇIN'A TEŞEKKÜR

Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren Cebir Mahalle Muhtarı Recep Çelik ve mahalle sakinleri de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. "Bizleri yalnız bırakmayan Başkanımıza çok teşekkür ederim" diyen Muhtar Recep Çelik, berber hizmetinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Uygulama ile ilgili düşüncelerini "Biz her şeyden memnunuz" şeklinde ifade eden vatandaşlar, sunulan bu hizmetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

BİR SONRAKİ DURAK ÇÖMLEKÇİ

İlk olarak Cebir Mahallesi ile başlatılan ve kırsal mahallelerin tamamında gerçekleştirilecek olan mobil berber ve kuaför uygulaması, 2 Haziran Çarşamba günü Çömlekçi Mahallesi ile devam edecek.

Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların mahalle muhtarlarına başvurmaları yeterli oluyor.

ESNAF-BELEDİYE EL ELE VATANDAŞA HİZMET EDİYOR

Öte yandan hayata geçirilen uygulama berber ve kuaför esnafına da can suyu oluyor. Talas Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile işbirliği içerisinde gerçekleşen uygulama ile tıraşları Talas'taki berber ve kuaför esnafı yapıyor. Böylece bir yandan kırsal mahalle sakinlerine hizmet götürülürken diğer yandan da esnafa destek verilmiş oluyor. - KAYSERİ

Talas'ta 'mobil berber ve kuaför hizmeti' başladı
Talas'ta 'mobil berber ve kuaför hizmeti' başladı
Talas'ta 'mobil berber ve kuaför hizmeti' başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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