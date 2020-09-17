Talas'ta 'Maske-Mesafe-Temizlik' denetimi
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Talas'ta 'Maske-Mesafe-Temizlik' denetimi

Tüm yurtta olduğu gibi Talas'ta da bugün koronavirüsle mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Talas'ta 'Maske-Mesafe-Temizlik' denetimi
17.09.2020 14:46 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:51

Tüm yurtta olduğu gibi Talas'ta da bugün koronavirüsle mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın birlikte gezerek başta pazar yeri olmak üzere sirkülasyonun yoğun olduğu yerlerde Maske, Mesafe ve Temizlik uyarısında bulundu.

Vatandaşlara 'birlikte başaracağız' mesajı veren Kaymakam Dönmez ve Başkan Yalçın, herkesin üzerine düşen vazifeyi yerine getirmesiyle bu sıkıntıdan kurtulabileceklerini söyledi.

'İhtiyacın için çık' sloganını hatırlatan Başkan Yalçın, mecbur olmayanların evden çıkmamasını, çıkanların da Maske, Mesafe ve Temizlik konusunda azami derecede hassas olması gerektiğini bir kez daha vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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