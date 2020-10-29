Talas'ta 'Maharetli Eller Üretici Pazarı' açılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Talas'ta 'Maharetli Eller Üretici Pazarı' açılıyor

29.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 29.10.2020 16:02
Talas'ta 'Maharetli Eller Üretici Pazarı' açılıyor

Talas Belediyesi ve Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliği ile 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' kuruluyor.

Talas Belediyesi ve Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliği ile 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' kuruluyor.

Talas'ın tarihi Harman Mahalle Meydanı'nda her ayın ilk Pazar günü devam edecek olan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nın ilki 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Gıda ürünleri, el sanatları ve ev tekstili gibi alanlarda pek çok ürünün yer alacağı 'Maharetli Eller Üretici Pazarında, üretici kadınların el emeği göz nuru ürünleri alıcısıyla buluşacak. Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, proje sayesinde hem ev hanımlarının emeklerini sergileyebilmelerine kapı açıldığını hem de organik ve el yapımı ürünlere ulaşmak isteyenlere imkan sunulduğunun altını çizdi. Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nın önemli bir sosyal proje olduğuna vurgu yapan Başkan Yalçın, "Pazarımızda ev yapımı yiyeceklerden farklı gıda ürünlerine, ev tekstil ürünlerinden el emeği göz nuru birçok eşyaya kadar çok çeşitli ürünler yer alacak. Pazarımız, inşallah 1 Kasım Pazar Günü Harman Mahallesi Meydanında daha önceden Antika Pazarı kurmuş olduğumuz alanda halkımızla buluşacak" dedi.

Başkan Yalçın, Kadın Girişimci Pazarı'nın bundan sonra da her ayın ilk Pazar günü devam edeceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Yıldız Tilbe Şevket Çoruh
Spor Babel Can Bartu Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mehmet Özdilek
Daha Fazla Bakan Fransa Saldırı Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Talas'ta 'Maharetli Eller Üretici Pazarı' açılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 16:03:41. #1.14#
title