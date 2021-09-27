Talas Belediyesi kadınlara yönelik kurslara yeniden başlıyor

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi, pandemi döneminde ara verdiği meslek edindirme kurslarına yeniden start veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 9 branştaki kurslar için kayıtlar başladı.

Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenecek eğitim programlarında ev tekstili ve geleneksel el nakışlarının yanı sıra kuaförlük, makrome yapımı, takı tasarımı, amigurumi, cilt bakım teknikleri, Türk mutfağı ve pasta yapımı branşlarında kurs verilecek.