Talas Belediyesi kadınlara yönelik kurslara yeniden başlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Talas Belediyesi kadınlara yönelik kurslara yeniden başlıyor

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
Talas Belediyesi kadınlara yönelik kurslara yeniden başlıyor

Talas Belediyesi, pandemi döneminde ara verdiği meslek edindirme kurslarına yeniden start veriyor.

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi, pandemi döneminde ara verdiği meslek edindirme kurslarına yeniden start veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 9 branştaki kurslar için kayıtlar başladı.

Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenecek eğitim programlarında ev tekstili ve geleneksel el nakışlarının yanı sıra kuaförlük, makrome yapımı, takı tasarımı, amigurumi, cilt bakım teknikleri, Türk mutfağı ve pasta yapımı branşlarında kurs verilecek.

Talas Belediyesi kadınlara yönelik kurslara yeniden başlıyor

Talas Belediyesi kadınlara yönelik kurslara yeniden başlıyor

Talas Belediyesi kadınlara yönelik kurslara yeniden başlıyor

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar
Magazin Gülben Ergen
Spor Mario Balotelli Gazeteler Mesut Özil Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Zafer Kurugöl Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Talas Belediyesi kadınlara yönelik kurslara yeniden başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 13:28:05. #1.12#