Talas'ta birlik ve beraberlik buluşması

18.08.2019 16:30

Talas Belediyesinin destekleriyle, Kuruköprü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından birlik ve beraberlik buluşması düzenlendi.

Talas Belediyesince "Belediye Mahallemizde" sloganı ile gerçekleştirilen ve kırsal mahallelerin tespit edilen ihtiyaçlarının aynı anda bütün birimlerce giderildiği programın 7'ncisi Kuruköprü Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kuru Köprülülerin birlik ve beraberlik içerisinde olmalarının önemine dikkat çekerek, "Kuruköprü'de olduğu gibi Cumhur İttifakı olarak saflarımızı daha da sıklaştırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kuruköprü'nün ihtiyaçlarını çok iyi bildiklerini bunun için de en kısa zamanda harekete geçeceklerini söyledi.

Kuruköprü'ye gelecek yıl içerisinde doğal gazı ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Büyükkılıç, "Tozun toprağın içinde stat olmaz. Gerekeni yapacağız. Kayserigaz Genel Müdürü ile konuştum. Kuruköprü'ye doğal gaz 2020 yılında gelecek inşallah. Bizlere sahip çıktınız. Bizler de gerekeni, yakışanı yapacağız. Mustafa Yalçın başkanımızın tecrübeleriyle köylerimize, Talas'a hizmet edeceğiz. Raylı sistem eksiğimizi gidereceğiz. Beldelerimizden doğal gazı olmayan yerlerimizin eksiğini gidereceğiz." dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise kırsal mahallelere hizmet çıkarmasıyla Kuruköprü'deki birlik ve beraberlik buluşmasını birleştirdiklerini belirterek, şahsına gösterilen güveni boşa çıkarmamak için çalıştıklarını kaydetti.

Program müzik dinletisinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA