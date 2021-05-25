Taktıkları kask hayatlarını kurtardı
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Taktıkları kask hayatlarını kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 kişi taktıkları kask sayesinde kazayı hafif yaralı atlattı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 kişi taktıkları kask sayesinde kazayı hafif yaralı atlattı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana geldi. Muzaffer Serhat Çalış'ın (17) kullandığı 48 ADY 520 plakalı motosiklet, 48 R 3163 plakalı hafif ticari aracı solladığı sırada, park halindeki 48 EE 617 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Çalış ve yolcu konumunda bulunan Yaşar Çavuş yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Taktıkları kask sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Çalış ile Çavuş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Bu arada kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsü Çalış'ın hafif ticari araca arkadan çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.


Taktıkları kask hayatlarını kurtardı
Taktıkları kask hayatlarını kurtardı
Taktıkları kask hayatlarını kurtardı
Taktıkları kask hayatlarını kurtardı
Taktıkları kask hayatlarını kurtardı
Taktıkları kask hayatlarını kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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