GELİN ARABASI YAPTIĞI TAKSİSİNE, "BU SEFER TAKSİMETREYİ MUTLULUĞA AÇTIM' YAZDI

ÇORUM'da taksi şoförü Yiğit Can Özdemir (24), kullandığı taksiyi düğününde gelin arabası yaptı, arka camına 'Bu sefer taksimetreyi mutluluğa açtım, sonsuzluğa gidiyorum' yazdı.

ÇORUM'da taksi şoförü Yiğit Can Özdemir (24), kullandığı taksiyi düğününde gelin arabası yaptı, arka camına 'Bu sefer taksimetreyi mutluluğa açtım, sonsuzluğa gidiyorum' yazdı. Çorum'da taksicilik yapan Yiğit Can Özdemir, öğretmen adayı Buket Başoğlu (24) ile hayatını birleştirdi. Özdemir, kullandığı taksiyi gelin arabası olarak süsledi. Damat, gelin arabasının arka camına 'Bu sefer taksimetreyi mutluluğa açtım, sonsuzluğa gidiyorum' yazdı. Özdemir'in mesai arkadaşları da düğünde taksilerden konvoy yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı