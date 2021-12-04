Taksim Trio kimdir? Taksim Trio üyeleri kimlerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Taksim Trio üyeleri kimdir? Şarkıları neler?
Kanal D'nin sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından birisi Taksim Trio grubu oldu. Bunun ardından izleyiciler Taksim Trio üyeleri kimlerdir, kaç üyesi vardır merak etti. Peki, Taksim Trio kimdir? Taksim Trio üyeleri kimlerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Taksim Trio üyeleri kimdir? İşte bilgiler...
Taksim Trio üyeleri kimlerdir merak ediliyor? Taksim Trio kaç kişiden oluşuyor? Taksim Trio ne demek? Taksim Trio ne grubu? Taksim Trio şarkıları nelerdir?
Taksim Trio, Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek'in 2007'de oluşturduğu müzik topluluğudur.
Aynı adlı ilk albümünü 1 Ekim 2007'de Doublemoon etiketiyle çıkarttı.
2012'de müzik çalışmalarına yeniden başlayan grup, 11 Nisan 2013 tarihinde Taksim Trio 2 isimli albümlerini Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle piyasa sürdü.
- - Hüsnü Şenlendirici - Klarnet
- - Aytaç Doğan - Kanun
- - İsmail Tunçbilek - Bağlama
"Taksim Trio" (1 Ekim 2007)
"Taksim Trio 2" (11 Nisan 2013)
"Ahi" (23 Eylül 2016)
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