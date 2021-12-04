Taksim Trio kimdir? Taksim Trio üyeleri kimlerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Taksim Trio üyeleri kimdir? Şarkıları neler?

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TAKSİM TRİO KİMDİR?

Taksim Trio, Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek'in 2007'de oluşturduğu müzik topluluğudur.

Aynı adlı ilk albümünü 1 Ekim 2007'de Doublemoon etiketiyle çıkarttı.

2012'de müzik çalışmalarına yeniden başlayan grup, 11 Nisan 2013 tarihinde Taksim Trio 2 isimli albümlerini Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle piyasa sürdü.

TAKSİM TRİO ÜYELERİ KİMLERDİR?

- Hüsnü Şenlendirici - Klarnet

- Aytaç Doğan - Kanun

- İsmail Tunçbilek - Bağlama

TAKSİM TRİO ALBÜMLERİ

"Taksim Trio" (1 Ekim 2007)

"Taksim Trio 2" (11 Nisan 2013)

"Ahi" (23 Eylül 2016)

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