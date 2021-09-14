Taksim Meydanı yabancı çiftlerin ilgi odağı oldu

İranlı iki çift düğün fotoğraflarını İstanbul'da çektirdi

İSTANBUL - Taksim Meydanı yabancı çiftlerin ilgi odağı oldu. İran'da yaşayan iki çift düğün fotoğraflarını Taksim'de çektirmek için İstanbul'a geldi. Çiftin poz verirken ki o anları kameraya yansıdı.

İranlı çift evlilik düğünlerinin ardından fotoğraflarını çektirmek için Taksim Meydanına geldi. Düğün fotoğraflarını Taksim Meydanı ve çevresinde çektiren çiftin metro durağı önünde, caddelerde poz verdikleri görüldü. İranlı çiftin yanı sıra son zamanlarda düğün yapan yabancı uyruklu çiftlerin Taksim Meydanına gelmesi, düğün fotoğrafı için gözde bir hale gelmeye başladı.