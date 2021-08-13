Taksim Meydanı'nda tekme tokat birbirlerine saldırdılar
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Taksim Meydanı'nda tekme tokat birbirlerine saldırdılar

Taksim Meydanı'nda tekme tokat birbirlerine saldırdılar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zeki GÜNAL / TAKSİM Meydanı'nda art arda yaşanan iki kavgaya polis müdahale etti.

Zeki GÜNAL/ TAKSİM Meydanı'nda art arda yaşanan iki kavgaya polis müdahale etti. Taraflar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 

İlk kavga Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde meydana geldi. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırınca meydanda görevli sivil polisler olaya müdahale etti. Kavgaya karışanlar, yere yatırılarak kelepçelendi. İkinci kavga ise Taksim Cami önünde meydana geldi. Burada da birbirlerine saldıran taraflar bir anda kavgaya tutuştu. Meydanda görevli polisler araya girerek kavganın büyümesini önledi. Kavga edenler gözaltına alındı.


Taksim Meydanı'nda tekme tokat birbirlerine saldırdılar
Taksim Meydanı'nda tekme tokat birbirlerine saldırdılar
Taksim Meydanı'nda tekme tokat birbirlerine saldırdılar
Taksim Meydanı'nda tekme tokat birbirlerine saldırdılar
Taksim Meydanı'nda tekme tokat birbirlerine saldırdılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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