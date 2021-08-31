Taksim Meydanı'nda taksi denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda sivil trafik ekibi, Taksim Meydanı'nda taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda sivil trafik ekibi, Taksim Meydanı'nda taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Belediye izin belgeleri olmadığı belirlenen 2 taksiye para cezası kesildikten sonra araçlar bağlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekibi, Taksim Meydanı'nda taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan taksilerin belgeleri kontrol edildi. Ekipler araçların ruhsatına, belediye izin belgelerine ve sürücülerin ehliyetlerine baktı. İki taksiye belediye izin belgesi olmadığı için bin 339 lira idari para cezası kesilirken, araçlar bağlandı.
(Ömer Faruk Yıldız/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı