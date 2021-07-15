Taksim Meydanı'nda olaylı asansör kavgası
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Taksim Meydanı'nda olaylı asansör kavgası

Taksim Meydanı'nda olaylı asansör kavgası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Taksim Meydanı'ndaki metro asansörüne binmek isteyen genç kadın, asansörde bulunan yabancı uyruklu aile ile kavga ettikten sonra ortalığı birbirine kattı.

İstanbul Taksim Meydanı'ndaki metro asansörüne binmek isteyen genç kadın, asansörde bulunan yabancı uyruklu aile ile kavga ettikten sonra ortalığı birbirine kattı. Kavgayı duyarak genç kadının yanına gelen akrabaları çocuklu aileye saldırdı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, Taksim metrosundaki asansöre binmek isteyen çocuklu aile ve genç kadın arasında tartışma çıktı. Kısa sürede gerilen taraflar arasındaki tartışmayı kavgaya dönüştü. Genç kadının çıkan kavga sonrası sinir krizi geçirerek Taksim Meydanı'nda bağırıp çağırmasının ardından sesini duyan akrabaları olay yerine geldi. Genç kadının akrabalarına çocuklu çiftin kendisini asansörden zorla indirdiklerini ve küfür ettiklerini söylemesiyle tartışma alevlendi. Sinirlerine hakim olamayan genç kadın ve yakınları çocuklu çifte saldırarak, küfürler etti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle ayrılan taraflar olay yerinden uzaklaştırıldıktan sonra çocuklu çift taksiye binerek oradan ayrılmak istedi. Genç kadının yakınlarının çiftin bindiği taksiyi takip ederek durdurması üzerine polis ekipleri tekrar müdahalede bulunarak iki tarafı da ifadelerini almak üzere karakola götürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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