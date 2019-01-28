Taksim'de, Müşteri Kapmak İsteyen Hanutçular Tekme Tokat Kavga Etti! Kamera Kayıttaydı
İstanbul Taksim Meydanı'nı mesken tutan hanutçular, müşteri kapmak uğruna birbirine saldırdı. Taraflar kavga sonrası birbirinden şikayetçi olmazken, yaşanan arbede anları kameralara yansıdı.
İstanbul Taksim Meydanı'nı mesken tutan hanutçular, müşteri kapmak uğruna birbirine saldırdı. Tekme tokat kavga eden hanutçuları çevik kuvvet polisi güçlükle sakinleştirdi. Taraflar kavga sonrası birbirinden şikayetçi olmazken, yaşanan arbede anları kameralara yansıdı.
HANUTÇULARIN ARASINDA MÜŞTERİ KAPMA YARIŞI ÇIKTI
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Taksim Meydanı önceki gün hanutçuların tekme tokat kavgasına sahne oldu. Taksim Meydanı'na gelen turist kafilelerini belirledikleri dükkanlara götürerek komisyon alan hanutçuların arasında müşteri kapma yarışı sırasında tartışma çıktı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Sözlü tartışmanın kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine girdi. Rant kavgası yüzünden meydana gelen olayı gören Taksim Meydanı'nda görevli olan çevik kuvvet polisleri kavgaya müdahale etti.
TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Taraflar arasında tansiyon uzun süre düşmedi. Olayda taraflar güçlükle sakinleştirildi. Ardından olay yerine gelen güven timleri ekipleri tarafları önce kimlik taramasından geçirdi, ardından kavga ile ilgili bilgi aldı. Her iki taraf da tekme tokat kavga sonrası birbirinden şikayetçi olmadı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, müşteri yüzünden çıkan kavganın arbede anları kameralara yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine tekme ve yumrukla saldırması görülüyor. Ekiplerin araya girmesi sonucu kavganın daha da büyümeden önlenmesi görüntülere yansıyor.
-
hanutçu nedir böyle bir şey yok bunların turistlere çok rahatsızlık verdiği ortadaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Bakımsız çocuk iri olanı altına almış dövüyor:))) Hay senin kalıbınaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
hepimiz seyyar olalım ne güzel vergi yok kira yok her şey beleş ohh ne güzel rekabet ne güzel ticaretCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
devlet hala etki kuramıyor seyyar terörüne vergi kaçakçılığıdır bu ama hala ciddi müdehale yok seyyarcıların büyük çoğunluğu vandal içlerinde zaten gariban iş tutamaz ama ne hikmet bunları gören yok her yerde bunlar var devlet bu işe ağır müeyyide uygulamak zorundadır gece gündüz bu seyyrcılık bitirlmelidirCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Türkiyenin imajınımi bozuyorlar? imajınız batsın, ne imajı varki, neyi bozsunCevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır