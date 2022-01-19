Taksim Meydanı'da kar etkisini arttırdı - Haberler
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Taksim Meydanı'da kar etkisini arttırdı

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Haberler | Genel

Taksim Meydanı'da kar etkisini arttırdı İstanbul'da gece saatleri itibariyle başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor.

İSTANBUL (İHA) - Taksim Meydanı'da kar etkisini arttırdı

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatleri itibariyle başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ile birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, kar yağışının gece saatlerinde etkili olması bekleniyordu. İstanbul'un birçok ilçesine gece saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de etkisini arttıran kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Taksim Meydanı'da kar etkisini arttırdı

Taksim Meydanı'da kar etkisini arttırdı

Taksim Meydanı'da kar etkisini arttırdı

Taksim Meydanı'da kar etkisini arttırdı

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İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Son Dakika Haberleri

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