Taksim Metro istasyonunda kendini raylara atan genç öldü
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Taksim Metro istasyonunda kendini raylara atan genç öldü

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İstanbul'da Taksim Metro İstasyonu'nda raylara atlayan ve ağır yaralanan genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Taksim'de öğlen saatlerinde meydana gelen intihar girişimi nedeniyle seferler durdurulmuştu. Kendini raylara atan gençten ise üzen haber geldi. 23 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

RAYLARIN ALTINDAN ÇIKARILDI

Saat 15.30 sıralarında M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonunda bir kişi, metronun istasyona yanaştığı sırada bir anda kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ağır yaralı olarak rayların altından çıkarılan E.I (23) isimli şahsın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Taksim Metro istasyonunda kendini raylara atan genç öldü

SEFERLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Olay nedeniyle M2 Yenikapı - Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda seferler geçici olarak durduruldu. Polis ekipleri ise istasyon girişlerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Bu nedenle Taksim istasyonundaki seferler geçici olarak durduruldu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, seferlerin Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey - Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı açıklandı.

"DÜŞTÜ SANDIK AMA KENDİ ATLADI"

Genç şahsın intihar girişiminde bulunduğu metroda olan görgü tanığı olan kadın ise "İşten geliyordum. Hacıosman metrosundan Yenikapı'ya. Metro birden sarsıldı. Şahsın düştüğünü gördük ama kendisi atladı. Sonra bizi dışarı çıkardılar, gerisini göremedik. Biz düştü sandık ama kendi atladı. Biz de neye uğradığımızı şaşırdık , çok korktuk. Sonra kapılar açıldı ve hemen dışarı çıktık" diye konuştu.

Taksim Metro istasyonunda kendini raylara atan genç öldü
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Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: İşsizlik geçim sıkıntısı ekonomi bütün yollar buraya çıkıyor
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