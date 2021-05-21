Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu
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Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu

İhlas Haber Ajansı / Alper Suat Tutaşı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu

İSTANBUL - Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle Taksim istasyonu geçici olarak kapatıldı. M2 Yenikapı-Hacıosman hattında seferler Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.

Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu
Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu
Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu
Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alper Suat Tutaşı

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