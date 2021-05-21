Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu
Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu.
Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu
İSTANBUL - Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle Taksim istasyonu geçici olarak kapatıldı. M2 Yenikapı-Hacıosman hattında seferler Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alper Suat Tutaşı