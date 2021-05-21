TAKSİM METRO İSTASYONU'NDA İNTİHAR GİRİŞİMİ; SEFERLERDE AKSAMA -1

TAKSİM Metro İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferler duruduruldu.

TAKSİM Metro İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferler duruduruldu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı