Taksim metro açık mı? Taksim metrosu açıldı mı? Taksim Kabataş Füniküler Hattı neden kapatıldı?

Gezi Parkı Olayları ve Taksim Camii'nin açılışının ardından gündeme gelen Taksim Meydanı hakkında pek çok sorunun yanıtı araştırılıyor. İstanbul Valiliği kararınca Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapatıldığını duyurulmasının ardından Taksim metro açık mı? Taksim metrosu açıldı mı? Taksim Kabataş Füniküler Hattı neden kapatıldı? sorularının yanıtları merak ediliyor.

Taksim metro açık mı? Taksim metrosu açıldı mı? Taksim Kabataş Füniküler Hattı neden kapatıldı? sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü sebebiyle İstanbul'da geniş güvenlik önlemi alındı. Sosyal medyadaki eylem çağrıları üzerine polis ekipleri tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişine bariyerler getirildi. Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı. İstiklal Caddesi'nin ise yaya giriş çıkışlarına açık olduğu görüldü.

TAKSİM KABATAŞ FÜNİKLER HATTI NEDEN KAPATILDI?

Gezi Parkı eylemlerinin 8. yıl dönümü nedeniyle polis Taksim'de geniş güvenlik önlemi aldı. Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapatıldığını duyurdu

TAKSİM METRO AÇIK MI?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabındam yapılan açıklama göre; Taksim Metro İstasyonu'nun kapatıldığı duyuruldu. Açıklama şöyle: "İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir."