Taksim'deki takip: Şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde genç kadını adım adım takip ederek taciz ettiği iddiasıyla polisler tarafından suçüstü yakalanıp serbest bırakılan ancak ertesi gün şikayetçi olmak üzere geldiği adliyede gözaltına alındıktan sonra tutuklanan S.T. hakkındaki soruşturma tamamlandı.