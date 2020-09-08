Merdivenlerden düşen yaralı kadını aracına almayan taksici, vatandaşlardan tepki topladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Merdivenlerden düşen yaralı kadını aracına almayan taksici, vatandaşlardan tepki topladı

Taksim'de metronun yürüyen merdivenlerinden düşen kadın, başını çarptı. Kan kaybeden yaşlı kadını hastaneye götürmek için durdurulan ticari taksinin almaması ise çevredeki vatandaşların tepkisini topladı.

Merdivenlerden düşen yaralı kadını aracına almayan taksici, vatandaşlardan tepki topladı
08.09.2020 09:24 | Son Güncelleme: 08.09.2020 10:04

Taksim metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinde düşerek başından yaralanan yaşlı kadın için çevredeki vatandaşlar ve güven timleri seferber oldu. Yaralı kadını aracına almayan ticari taksi sürücüsü ise tepki topladı.

YÜRÜYEN MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ

Olay, dün öğle saatlerinde Taksim meydanda yaşandı. Ayşe Uzuntepe isimli yaşlı kadın Taksim metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinden yukarı çıkarken dengesini kaybederek yere düşüp, başından yaralandı. Başında kanaması olan kadın için çevredeki vatandaşlar ve güven timleri seferber oldu.

TAKSİCİ ARACINA ALMADI

Yaşlı kadını hastaneye götürmek için durdurulan ticari taksi sürücünün kadını almak istememesi ise tepki topladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaşlı kadın daha sonra hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"KAN KAYBEDİYORDU"

Yaşlı kadına yardımcı olan vatandaşlardan biri, "Yürüyen merdivenlerde dengesini kaybetti. Kafası arkaya doğru düştü, sırt üstü. Kan kaybediyordu" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (13)
OBALI: Bu sarı taksicilerin hepsinin allah belasını versin bunları öldürüyorlar gasp ediyorlar dövüyorlar inanın ki hiç üzülmüyorum aksine seviniyorum inşallah hepsi geberir
Cevap Yaz Yayından Kaldır
TROIA: TAKSICILER EGITIM ALIP TRAFIGE CIKMALI YOKSA TAKSILER KALDIRILMALI UBERLER GETIRILMELI
Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
DEDİ: CANIM TEYZEM BANA DENK GELSEYDİN KEŞKE BEN TAKSİCİ DEĞİLİM AMA SEVE SEVE YARDIMCI OLURUM BÖYLE BİR DURUMDA HERKESE ÇOK GEÇMİŞ OLSUN.
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Barış Atay Mengüllü
Magazin Emrah Cem Yılmaz Demet Evgar Nilperi Şahinkaya
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Merdivenlerden düşen yaralı kadını aracına almayan taksici, vatandaşlardan tepki topladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 10:12:23. #1.14#
title