Merdivenlerden düşen yaralı kadını aracına almayan taksici, vatandaşlardan tepki topladı Taksim'de metronun yürüyen merdivenlerinden düşen kadın, başını çarptı. Kan kaybeden yaşlı kadını hastaneye götürmek için durdurulan ticari taksinin almaması ise çevredeki vatandaşların tepkisini topladı.

Taksim metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinde düşerek başından yaralanan yaşlı kadın için çevredeki vatandaşlar ve güven timleri seferber oldu. Yaralı kadını aracına almayan ticari taksi sürücüsü ise tepki topladı.

YÜRÜYEN MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ

Olay, dün öğle saatlerinde Taksim meydanda yaşandı. Ayşe Uzuntepe isimli yaşlı kadın Taksim metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinden yukarı çıkarken dengesini kaybederek yere düşüp, başından yaralandı. Başında kanaması olan kadın için çevredeki vatandaşlar ve güven timleri seferber oldu.

TAKSİCİ ARACINA ALMADI

Yaşlı kadını hastaneye götürmek için durdurulan ticari taksi sürücünün kadını almak istememesi ise tepki topladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaşlı kadın daha sonra hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"KAN KAYBEDİYORDU"

Yaşlı kadına yardımcı olan vatandaşlardan biri, "Yürüyen merdivenlerde dengesini kaybetti. Kafası arkaya doğru düştü, sırt üstü. Kan kaybediyordu" dedi.

Kaynak: İHA