Taksim'de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler

Taksim'de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Covid-19 ile mücadele kapsamında atılan normalleşme adımlarında maskelerin unutulduğu, sosyal mesafe kuralına da riayet edilmediği görüldü.

Taksim'de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler

İSTANBUL - Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Covid-19 ile mücadele kapsamında atılan normalleşme adımlarında maskelerin unutulduğu, sosyal mesafe kuralına da riayet edilmediği görüldü.

Beyoğlu'ndaki Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gezen yerli-yabancı turistlerin maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına da özen göstermedikleri görüldü. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde gezenlerin yakın mesafede olduğu, sosyal mesafeyi ise hiçe saydığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı