Taksim'de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler
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Taksim'de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler

İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Haberler | Güncel

Taksim'de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Covid-19 ile mücadele kapsamında atılan normalleşme adımlarında maskelerin unutulduğu, sosyal mesafe kuralına da riayet edilmediği görüldü.

Taksim'de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler

İSTANBUL - Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Covid-19 ile mücadele kapsamında atılan normalleşme adımlarında maskelerin unutulduğu, sosyal mesafe kuralına da riayet edilmediği görüldü.

Beyoğlu'ndaki Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gezen yerli-yabancı turistlerin maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına da özen göstermedikleri görüldü. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde gezenlerin yakın mesafede olduğu, sosyal mesafeyi ise hiçe saydığı görüldü.

Taksim'de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler
Taksim'de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler
Taksim'de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler
Taksim'de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler
Taksim'de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı

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